Сравнение онлайн сервисов прокладки и хранения маршрутов

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Для начала все онлайн сервисы разделим на те, которые обладают механизмом автопрокладки маршрута между точками, и те, которые только позволяют рисовать трек вручную (free hand).

Лично я предъявляю следующие требования к подобным онлайн сервисам:

ручная и автоматическая прокладка маршрута

редактирование промежуточных точек

возможность установить точки интереса (POI)

возможность экспорта маршрута в форматы KML и GPX, желательно без регистрации на сайте

возможность импорта маршрутов на сайт, желательно массовая из навигаторов (файлов GPX и подобных)

возможность сортировать треки на сайте, добавлять их в коллекции, удобно структурировать и редактировать

возможность открыть и скачать трек на смартфоне, желательно без использования приложения

представление расстояния трека для читателей в километрах

Обзор всех онлайн сервисов

Таким образом, у нас получились следующие списки.

С автопрокладкой маршрута, в т.ч. и с ручными правками (с фрагментами без дорог/тропинок):

https://www.alltrails.com (наследник gpsies, неудобное хранение треков и навигация, часть функций платные). https://ridewithgps.com (массовая загрузка и редактирование треков, удобная навигация и приложение, часть функций платные) https://www.bikemap.net (хороший бесплатный инструмент для прокладки треков, на мобильном устройстве все делается через приложение) https://www.komoot.com (удобен для прокладки маршрута между 2 точками с учетом рельефа, но не многоточечного маршрута) https://www.plotaroute.com (прокладка треков для разных видов велосипедов, скачивание без регистрации, есть реклама)

С автопрокладкой маршрута (только по дорогам/тропинкам):

http://brouter.de/brouter-web (собственные профили, тонкие настройки маршрутизации, все доступно без регистрации) https://openstreetmap.org (автопрокладка без промежуточных точек, больше предназначен для поиска кратчайшего пути) https://maps.openrouteservice.org/ - немецкий сайт, который автоматически строит маршруты между 2 точками для машины, пешеходов и велосипедистов. Для велосипедистов настройки особенно богатые: кратчайший путь/shortest track, самый безопасный путь/safest track (избегать большие дороги), для шоссейного велосипеда/racer (наоборот, стараться прокладывать маршрут по автомобильным дорогам), для горного велосипеда/mountain bike (режим похож на самый безопасный, видимо, добавляется извилистость). Помимо перечисленных опций, алгоритм можно дополнительно настраивать (more options), в частности, вручную включать опцию избегания автомобильных дорог и трамвайных путей, а также выделять полигоны на карте, через которые нельзя проезжать/проходить. http://www.yournavigation.org/ - примитивный сервис, который позволяет найти кратчайший или быстрейший маршрут в зависимости от используемого транспорта.

Без автопрокладки:

https://nakarte.me (лучшая визуализация, массовая загрузка и скачивание треков без регистрации) https://opentopomap.org (хорошее представление и детализация карты) https://openstreetmap.ru (POI) https://share.mapbbcode.org (возможность совместного редактирования трека) http://caucasia.ru (хранение, показывает соседние треки)

Прочее:

https://openmtbmap.org/, https://www.velomap.org/ - специализированные велосипедные карты для MapSource / Garmin (без веб-интерфейса для просмотра). https://sembruk.github.io/nakarte - старая версия nakarte.me, где точки трека кодируются в URL, а не хранятся в базе данных, как в новой. http://www.opencyclemap.org - специальная карта для велосипедистов с публичными велосипедными маршрутами. Маршруты, глобальные и не рассчитаны на местные легкие 8-часовые прогулки, в России таких маршрутов почти не представлено. http://tripgeo.com/ - сервис интересен тем, что позволяет не только проложить трек по карте, но и увидеть, как он будет выглядеть в реальности. TripGeo использует данные Google Maps и Google Street View и объединяет их в одном интерфейсе, позволяя совершить виртуальное путешествие по выбранному маршруту. https://www.tripline.net/ - Tripline вряд ли сможет помочь в разработке маршрута для серьезных путешествий, но вот для создания мультимедийной презентации о пройденных дорогах он подойдет просто идеально. В своей работе сервис объединяет три составляющие: трек вашего маршрута, фотографии и музыкальное сопровождение, наилучшим образом отображающее дух вашего приключения. http://www.animaps.com/ - служит для создания анимационных карт. С его помощью можно создать настоящую мультимедийную презентацию, где по заданному вами сценарию будут прорисовываться маршруты, появляться и исчезать маркеры, демонстрироваться в нужных точках фотографии и даже видео. https://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ - визуализация треков на Google и OSM картах, одновременное отображение нескольких треков, экспорт в картинку или HTML.

Выбираем лучших

Однозначно, для целей создания, редактирования и массового хранения велосипедных маршрутов больше всего подходят AllTrails, RideWithGPS и Bikemap. Сравним их характеристики и особенности.

+ и - обозначены достоинства и недостатки каждого сервиса.