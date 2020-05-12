Сравнение онлайн сервисов прокладки и хранения маршрутов
Информация автопрокладка, маршрутизация, маршруты, навигация, сервис, треки, хранение
Для начала все онлайн сервисы разделим на те, которые обладают механизмом автопрокладки маршрута между точками, и те, которые только позволяют рисовать трек вручную (free hand).
Лично я предъявляю следующие требования к подобным онлайн сервисам:
- ручная и автоматическая прокладка маршрута
- редактирование промежуточных точек
- возможность установить точки интереса (POI)
- возможность экспорта маршрута в форматы KML и GPX, желательно без регистрации на сайте
- возможность импорта маршрутов на сайт, желательно массовая из навигаторов (файлов GPX и подобных)
- возможность сортировать треки на сайте, добавлять их в коллекции, удобно структурировать и редактировать
- возможность открыть и скачать трек на смартфоне, желательно без использования приложения
- представление расстояния трека для читателей в километрах
Обзор всех онлайн сервисов
Таким образом, у нас получились следующие списки.
С автопрокладкой маршрута, в т.ч. и с ручными правками (с фрагментами без дорог/тропинок):
- https://www.alltrails.com (наследник gpsies, неудобное хранение треков и навигация, часть функций платные).
- https://ridewithgps.com (массовая загрузка и редактирование треков, удобная навигация и приложение, часть функций платные)
- https://www.bikemap.net (хороший бесплатный инструмент для прокладки треков, на мобильном устройстве все делается через приложение)
- https://www.komoot.com (удобен для прокладки маршрута между 2 точками с учетом рельефа, но не многоточечного маршрута)
- https://www.plotaroute.com (прокладка треков для разных видов велосипедов, скачивание без регистрации, есть реклама)
С автопрокладкой маршрута (только по дорогам/тропинкам):
- http://brouter.de/brouter-web (собственные профили, тонкие настройки маршрутизации, все доступно без регистрации)
- https://openstreetmap.org (автопрокладка без промежуточных точек, больше предназначен для поиска кратчайшего пути)
- https://maps.openrouteservice.org/ - немецкий сайт, который автоматически строит маршруты между 2 точками для машины, пешеходов и велосипедистов. Для велосипедистов настройки особенно богатые: кратчайший путь/shortest track, самый безопасный путь/safest track (избегать большие дороги), для шоссейного велосипеда/racer (наоборот, стараться прокладывать маршрут по автомобильным дорогам), для горного велосипеда/mountain bike (режим похож на самый безопасный, видимо, добавляется извилистость). Помимо перечисленных опций, алгоритм можно дополнительно настраивать (more options), в частности, вручную включать опцию избегания автомобильных дорог и трамвайных путей, а также выделять полигоны на карте, через которые нельзя проезжать/проходить.
- http://www.yournavigation.org/ - примитивный сервис, который позволяет найти кратчайший или быстрейший маршрут в зависимости от используемого транспорта.
Без автопрокладки:
- https://nakarte.me (лучшая визуализация, массовая загрузка и скачивание треков без регистрации)
- https://opentopomap.org (хорошее представление и детализация карты)
- https://openstreetmap.ru (POI)
- https://share.mapbbcode.org (возможность совместного редактирования трека)
- http://caucasia.ru (хранение, показывает соседние треки)
Прочее:
- https://openmtbmap.org/, https://www.velomap.org/ - специализированные велосипедные карты для MapSource / Garmin (без веб-интерфейса для просмотра).
- https://sembruk.github.io/nakarte - старая версия nakarte.me, где точки трека кодируются в URL, а не хранятся в базе данных, как в новой.
- http://www.opencyclemap.org - специальная карта для велосипедистов с публичными велосипедными маршрутами. Маршруты, глобальные и не рассчитаны на местные легкие 8-часовые прогулки, в России таких маршрутов почти не представлено.
- http://tripgeo.com/ - сервис интересен тем, что позволяет не только проложить трек по карте, но и увидеть, как он будет выглядеть в реальности. TripGeo использует данные Google Maps и Google Street View и объединяет их в одном интерфейсе, позволяя совершить виртуальное путешествие по выбранному маршруту.
- https://www.tripline.net/ - Tripline вряд ли сможет помочь в разработке маршрута для серьезных путешествий, но вот для создания мультимедийной презентации о пройденных дорогах он подойдет просто идеально. В своей работе сервис объединяет три составляющие: трек вашего маршрута, фотографии и музыкальное сопровождение, наилучшим образом отображающее дух вашего приключения.
- http://www.animaps.com/ - служит для создания анимационных карт. С его помощью можно создать настоящую мультимедийную презентацию, где по заданному вами сценарию будут прорисовываться маршруты, появляться и исчезать маркеры, демонстрироваться в нужных точках фотографии и даже видео.
- https://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ - визуализация треков на Google и OSM картах, одновременное отображение нескольких треков, экспорт в картинку или HTML.
Выбираем лучших
Однозначно, для целей создания, редактирования и массового хранения велосипедных маршрутов больше всего подходят AllTrails, RideWithGPS и Bikemap. Сравним их характеристики и особенности.
|Особенности
|AllTrails
|RideWithGPS
|Bikemap
|Доступ к треку с сайта
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+ Просмотр доступен без регистрации.
- скачивание GPX/KML после регистрации
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+ Просмотр и скачивание доступно без регистрации.
- Отображается в милях и футах без регистрации.
|
+ Просмотр трека с компьютера доступен без регистрации.
- просмотр со смартфона только в приложении.
- скачивание GPX/KML после регистрации без приложения.
|Редактирование трека онлайн
|
Доступны режим автопрокладки для разных типов велосипедов и ручное рисование.
Карты OSM и Google Maps
+ Можно дорисовывать сегменты трека другим цветом. Части трека можно загрузить из GPX.
+ Доступна установка путевых точек (Waypoints, POI) и добавление фото.
+ Доступен график рельефа по треку (elevation).
+ Есть автоперестроение трека при перетаскивании точки маршрута в заданное место.
+ Есть поиск точек по GPS координатам.
- Интерфейс не очень дружественный. Можно рисовать maps и trails, но trails одобряются модераторами очень долго. Непонятно, зачем они вообще нужны.
- Не показывает метраж спусков, только набор высоты.
|Очень мощный редактор, но многие опции платные.
Доступны режим автопрокладки для разных видов транспорта и ручное рисование.
Доступные карты: Gogole, спутник, OSM.
+ Есть откат (undo) и возврат (redo) изменений.
+ Автоматически составляет список точек поворота для навигации (cuesheet).
+ Есть автоперестроение трека при перетаскивании точки маршрута в заданное место.
+ В бесплатном режиме из опций доступны только обращение маршрута в обратном направлении (reverse) и создание кольцевого маршрута (out and back).
+ Есть возможность проложить трек в мобильном приложении.
+ Есть поиск точек по GPS координатам.
- Установка POI, custom cue (это точки, через которые надо проехать) - платно.
- Все опции по делению маршрута (split), выделению и удалению точек платные.
- Просмотр и редактирование нескольких треков на одном экране - платно. Удобно для планирования поездок на несколько дней.
- Возможность загружать сторонние треки в текущий маршрут - платно.
|Редактор треков достаточно простой, но минимальное необходимое есть и бесплатно.
Доступны режим автопрокладки для разных типов велосипедов и ручное рисование.
Карты OSM и Google Maps, Google Hybrid.
+ Есть возможность массового выделения точек трека и их удаления.
+ Есть откат (undo) и возврат (redo) изменений.
+ Есть установка POI
+ Интерфейс простой и понятный.
- Установки промежуточных точек нет.
- Нет поиска по GPS координатам.
|Мобильное приложение
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+ Можно загрузить в Recorder и двигаться по треку, включив запись (навигации нет).
- Функция Edit вовсе не редактирует трек, а предлагает связать map с trail
- Скачивания трека нет. Кнопка Download предлагает скачать offline карту (платно).
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+ Очень удобное и быстрое приложение.
+ Есть удобная запись вашего передвижения и сохранения в профиль как ride.
+ Есть функция автоматической приостановки записи, когда вы стоите и продолжения при начале движения.
Это экономит батарею и делает запись более точной.
- Скачивания трека нет. Кнопка Download предлагает скачать offline карту (платно).
- Функция навигации по треку платная.
- редактирование и создание новых треков в приложении платное.
- Треки скачать невозможно.
|
+ Есть запись вашего передвижения и сохранения в профиль как поездка.
+ На Android можно скачать трек в GPX и KML или открыть его в браузере.
+ Есть бесплатная навигация по треку с помощью Google навигатора.
- Точность GPS при записи оставляет желать лучшего, трек "скачет", возможно, баг телефона.
- нет режима авто-паузы записи трека.
- нет редактирования маршрута трека, только его описание.
- надоедливая реклама платной подписки
|Массовое редактирование треков и dashboard, коллекции
|
+ Коллекции (листы) есть, но добавлять треки в них крайне неудобно.
- Массового редактирования треков нет
- быстрого доступа к редактированию треков нет
- Dashboard и статистика бесполезные
|
+ Удобный доступ к трекам и поиск по ним. Треки представлены в виде таблицы.
+ Есть удобная массовая загрузка треков из файлов! Пожалуй, самая удобная функция.
+ Быстрое массовое редактирование треков
+ Массовая загрузка фото к треку
+ Треки в одной коллекции одновременно отображаются на карте, что создает удобную визуализацию.
- Все функции массового анализа треков и статистики платные, но широкие.
- Функция печати карты трека платная.
- Добавление треков в коллекцию неудобное.
|
+ Удобное добавление треков в коллекции
+ Удобное представление списка треков на странице
- нет массового или быстрого редактирования треков
- dashboard бесполезный
|Дополнительные функции
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