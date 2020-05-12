ВелоЛГБТ: Радужные покатушки
ВелоЛГБТ: Радужные покатушки

Сравнение онлайн сервисов прокладки и хранения маршрутов

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Для начала все онлайн сервисы разделим на те, которые обладают механизмом автопрокладки маршрута между точками, и те, которые только позволяют рисовать трек вручную (free hand).

Лично я предъявляю следующие требования к подобным онлайн сервисам:

  • ручная и автоматическая прокладка маршрута
  • редактирование промежуточных точек
  • возможность установить точки интереса (POI)
  • возможность экспорта маршрута в форматы KML и GPX, желательно без регистрации на сайте
  • возможность импорта маршрутов на сайт, желательно массовая из навигаторов (файлов GPX и подобных)
  • возможность сортировать треки на сайте, добавлять их в коллекции, удобно структурировать и редактировать
  • возможность открыть и скачать трек на смартфоне, желательно без использования приложения
  • представление расстояния трека для читателей в километрах

Обзор всех онлайн сервисов

Таким образом, у нас получились следующие списки.

С автопрокладкой маршрута, в т.ч. и с ручными правками (с фрагментами без дорог/тропинок):

  1. https://www.alltrails.com (наследник gpsies, неудобное хранение треков и навигация, часть функций платные).
  2. https://ridewithgps.com (массовая загрузка и редактирование треков, удобная навигация и приложение, часть функций платные)
  3. https://www.bikemap.net (хороший бесплатный инструмент для прокладки треков, на мобильном устройстве все делается через приложение)
  4. https://www.komoot.com (удобен для прокладки маршрута между 2 точками с учетом рельефа, но не многоточечного маршрута)
  5. https://www.plotaroute.com (прокладка треков для разных видов велосипедов, скачивание без регистрации, есть реклама)

С автопрокладкой маршрута (только по дорогам/тропинкам):

  1. http://brouter.de/brouter-web (собственные профили, тонкие настройки маршрутизации, все доступно без регистрации)
  2. https://openstreetmap.org (автопрокладка без промежуточных точек, больше предназначен для поиска кратчайшего пути)
  3. https://maps.openrouteservice.org/ - немецкий сайт, который автоматически строит маршруты между 2 точками для машины, пешеходов и велосипедистов. Для велосипедистов настройки особенно богатые: кратчайший путь/shortest track, самый безопасный путь/safest track (избегать большие дороги), для шоссейного велосипеда/racer (наоборот, стараться прокладывать маршрут по автомобильным дорогам), для горного велосипеда/mountain bike (режим похож на самый безопасный, видимо, добавляется извилистость). Помимо перечисленных опций, алгоритм можно дополнительно настраивать (more options), в частности, вручную включать опцию избегания автомобильных дорог и трамвайных путей, а также выделять полигоны на карте, через которые нельзя проезжать/проходить.
  4. http://www.yournavigation.org/ - примитивный сервис, который позволяет найти кратчайший или быстрейший маршрут в зависимости от используемого транспорта.

Без автопрокладки:

  1. https://nakarte.me (лучшая визуализация, массовая загрузка и скачивание треков без регистрации)
  2. https://opentopomap.org (хорошее представление и детализация карты)
  3. https://openstreetmap.ru (POI)
  4. https://share.mapbbcode.org (возможность совместного редактирования трека)
  5. http://caucasia.ru (хранение, показывает соседние треки)

Прочее:

  1. https://openmtbmap.org/, https://www.velomap.org/ - специализированные велосипедные карты для MapSource / Garmin (без веб-интерфейса для просмотра).
  2. https://sembruk.github.io/nakarte - старая версия nakarte.me, где точки трека кодируются в URL, а не хранятся в базе данных, как в новой.
  3. http://www.opencyclemap.org - специальная карта для велосипедистов с публичными велосипедными маршрутами. Маршруты, глобальные и не рассчитаны на местные легкие 8-часовые прогулки, в России таких маршрутов почти не представлено.
  4. http://tripgeo.com/ - сервис интересен тем, что позволяет не только проложить трек по карте, но и увидеть, как он будет выглядеть в реальности. TripGeo использует данные Google Maps и Google Street View и объединяет их в одном интерфейсе, позволяя совершить виртуальное путешествие по выбранному маршруту.
  5. https://www.tripline.net/ - Tripline вряд ли сможет помочь в разработке маршрута для серьезных путешествий, но вот для создания мультимедийной презентации о пройденных дорогах он подойдет просто идеально. В своей работе сервис объединяет три составляющие: трек вашего маршрута, фотографии и музыкальное сопровождение, наилучшим образом отображающее дух вашего приключения.
  6. http://www.animaps.com/ - служит для создания анимационных карт. С его помощью можно создать настоящую мультимедийную презентацию, где по заданному вами сценарию будут прорисовываться маршруты, появляться и исчезать маркеры, демонстрироваться в нужных точках фотографии и даже видео.
  7. https://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ - визуализация треков на Google и OSM картах, одновременное отображение нескольких треков, экспорт в картинку или HTML.

Выбираем лучших

Однозначно, для целей создания, редактирования и массового хранения велосипедных маршрутов больше всего подходят AllTrails, RideWithGPS и Bikemap. Сравним их характеристики и особенности.

+ и - обозначены достоинства и недостатки каждого сервиса.
Особенности AllTrails RideWithGPS Bikemap
Доступ к треку с сайта

+ Просмотр доступен без регистрации.

- скачивание GPX/KML после регистрации

+ Просмотр и скачивание доступно без регистрации.

- Отображается в милях и футах без регистрации.

+ Просмотр трека с компьютера доступен без регистрации.

- просмотр со смартфона только в приложении.

- скачивание GPX/KML после регистрации без приложения.

Редактирование трека онлайн

Доступны режим автопрокладки для разных типов велосипедов и ручное рисование.

Карты OSM и Google Maps

+ Можно дорисовывать сегменты трека другим цветом. Части трека можно загрузить из GPX.

+ Доступна установка путевых точек (Waypoints, POI) и добавление фото.

+ Доступен график рельефа по треку (elevation).

+ Есть автоперестроение трека при перетаскивании точки маршрута в заданное место.

+ Есть поиск точек по GPS координатам.

- Интерфейс не очень дружественный. Можно рисовать maps и trails, но trails одобряются модераторами очень долго. Непонятно, зачем они вообще нужны.

- Не показывает метраж спусков, только набор высоты.

 Очень мощный редактор, но многие опции платные.

Доступны режим автопрокладки для разных видов транспорта и ручное рисование.

Доступные карты: Gogole, спутник, OSM.

+ Есть откат (undo) и возврат (redo) изменений.

+ Автоматически составляет список точек поворота для навигации (cuesheet).

+ Есть автоперестроение трека при перетаскивании точки маршрута в заданное место.

+ В бесплатном режиме из опций доступны только обращение маршрута в обратном направлении (reverse) и создание кольцевого маршрута (out and back).

+ Есть возможность проложить трек в мобильном приложении.

+ Есть поиск точек по GPS координатам.

- Установка POI, custom cue (это точки, через которые надо проехать) - платно.

- Все опции по делению маршрута (split), выделению и удалению точек платные.

- Просмотр и редактирование нескольких треков на одном экране - платно. Удобно для планирования поездок на несколько дней.

- Возможность загружать сторонние треки в текущий маршрут - платно.

 Редактор треков достаточно простой, но минимальное необходимое есть и бесплатно.

Доступны режим автопрокладки для разных типов велосипедов и ручное рисование.

Карты OSM и Google Maps, Google Hybrid.

+ Есть возможность массового выделения точек трека и их удаления.

+ Есть откат (undo) и возврат (redo) изменений.

+ Есть установка POI

+ Интерфейс простой и понятный.

- Установки промежуточных точек нет.

- Нет поиска по GPS координатам.

Мобильное приложение

+ Можно загрузить в Recorder и двигаться по треку, включив запись (навигации нет).

- Функция Edit вовсе не редактирует трек, а предлагает связать map с trail

- Скачивания трека нет. Кнопка Download предлагает скачать offline карту (платно).

+ Очень удобное и быстрое приложение.

+ Есть удобная запись вашего передвижения и сохранения в профиль как ride.

+ Есть функция автоматической приостановки записи, когда вы стоите и продолжения при начале движения.

Это экономит батарею и делает запись более точной.

- Скачивания трека нет. Кнопка Download предлагает скачать offline карту (платно).

- Функция навигации по треку платная.

- редактирование и создание новых треков в приложении платное.

- Треки скачать невозможно.

+ Есть запись вашего передвижения и сохранения в профиль как поездка.

+ На Android можно скачать трек в GPX и KML или открыть его в браузере.

+ Есть бесплатная навигация по треку с помощью Google навигатора.

- Точность GPS при записи оставляет желать лучшего, трек "скачет", возможно, баг телефона.

- нет режима авто-паузы записи трека.

- нет редактирования маршрута трека, только его описание.

- надоедливая реклама платной подписки

Массовое редактирование треков и dashboard, коллекции

+ Коллекции (листы) есть, но добавлять треки в них крайне неудобно.

- Массового редактирования треков нет

- быстрого доступа к редактированию треков нет

- Dashboard и статистика бесполезные

+ Удобный доступ к трекам и поиск по ним. Треки представлены в виде таблицы.

+ Есть удобная массовая загрузка треков из файлов! Пожалуй, самая удобная функция.

+ Быстрое массовое редактирование треков

+ Массовая загрузка фото к треку

+ Треки в одной коллекции одновременно отображаются на карте, что создает удобную визуализацию.

- Все функции массового анализа треков и статистики платные, но широкие.

- Функция печати карты трека платная.

- Добавление треков в коллекцию неудобное.

+ Удобное добавление треков в коллекции

+ Удобное представление списка треков на странице

- нет массового или быстрого редактирования треков

- dashboard бесполезный

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